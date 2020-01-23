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ABD doğum turizmi için vize vermeyecek

Anadolu Ajansı

ABD'de Donald Trump yönetimi, uzun zamandır yeni bir düzenleme getirmeyi planladığı doğum turizmi vizesine ilişkin ilk adımı attı. 

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020’den başlamak üzere Dışişleri Bakanlığı, Amerikan topraklarında doğum yapmak suretiyle çocuklarına otomatik ve kalıcı bir şekilde ABD vatandaşlığı almak amacıyla yapılan doğum turizmine yönelik geçici ziyaretçi vizelerini (B-1/B2) artık vermeyecek" denildi.

Açıklamada; söz konusu düzenlemenin ulusal ve kamu güvenliği ile Amerikan göçmenlik sisteminin uyumu açısından önemli olduğu vurgulandı.

Doğum turizmi endüstrisinin, Amerikan hastanelerinin kaynaklarına büyük bir yük teşkil etmenin yanı sıra bazı suistimaller ve suçlara yol açtığı belirtilen açıklamada, "Bu bariz kanuni açığı kapatmak, sık görülen suistimalleri ortadan kaldıracak ve nihai olarak da ABD’yi bu uygulamadan kaynaklanan ulusal güvenlik risklerine karşı korumuş olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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