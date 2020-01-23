Antalyaspor Podolski ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımı sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'yi renklerine bağladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Almanca ve İngilizce olarak, "Hoşgeldin Podolski" paylaşımı yapıldı.

Takımda 11 numaralı formayı giyeceği öğrenilen Lukas Podolski ile 1,5 yılık sözleşme imzalandığı, sağlık kontrolünün ardından memleketi Almanya'ya giden Podolski'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya döneceği belirtildi.

34 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenleneceği aktarıldı.