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Koranavirüs hızlıca yayılıyor! Görüntüler korkuttu

Dünya gündeminde en çok konuşulanların başında öldürücü koronavirüs geliyor. Çin'de birçok kişi, virüsten etkilenip yere yığılması, korku ve paniğe neden oldu.

Çin, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrası virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Vuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor.

Sokaklar, hastaneler korku filmine döndü
Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar  karantinaya alınıyor. Vuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak. Koronavirüs sonrası insanlar, sokaklarda hastanelerde virüsün yayılması sonucu, bilinçlerini kaybedip yere yığılıyor.

Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

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