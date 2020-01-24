HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik görüşme için İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle çalışma ziyareti için İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

AB konuları ele alınacak

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Libya ve Suriye de masada olacak

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump 'Yüzyılın Anlaşması' için tarih verdi
Rum liderden Merkel'e Türkiye mesajı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a yaylım ateş
Bursa Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'den Arda Turan sözleri: Hayal kırıklığı yaşıyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi
Liverpool yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı
İsmail Kartal'dan hakem tepkisi
Victor Moses'ten Fenerbahçe'ye veda
Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş'e emanet
Fay hattı sorgulama 2020 deprem risk haritası MTA
Yorumlar