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Liverpool yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasının kapanış maçında lider Liverpool, deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-1 yendi.

Molineux Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan namağlup lider Liverpool, Wolverhampton Wanderers'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 8. dakikada Jordan Henderson'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Wolverhampton Wanderers, 51. dakikada Raul Jimenez'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool'da 84. dakikada fileleri havalandıran Roberto Firmino, takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane, maçın 33. dakikada sakatlanarak yerini Takumi Minamino'ya bıraktı.

Yenilmezlik serisini 40 maça çıkaran Liverpool, İngiltere futbol tarihinde bunu başaran beşinci takım oldu.

Ligde bir maç eksiğiyle puanını 67'ye yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkarırken, Wolverhampton Wanderers ise 34 puanda kaldı.

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