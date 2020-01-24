Trump Orta Doğu'daki petrolü bırakmıyor

Irak ve Suriye'deki petrolü sahiplenen Trump, bölgedeki petrolü bir tek kendisinin koruyabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta KBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yle bir araya geldi.

Trump'ın gündeminde Suriye ve Irak'taki petrol kuyuları vardı.

"PETROLÜ EN GÜZEL BEN KORURUM"

Trump Suriye'deki ABD askerlerini petrol bölgelerine yeniden konuşlandırmasına atıfla şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi, çok önemli bir husus, biz petrole sahibiz ve petrol için askerleri bıraktık, çünkü petrolü biz alıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Ve petrolü çok güzel güvenliğe aldık.