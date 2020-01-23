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PFDK'dan Vedat Muriqi kararı!

PFDK, "bilinçli kart görme" gerekçesiyle sevk edilen Vedat Muriqi'ye ceza verilmediğini açıkladı. Muriqi Başakşehir maçında sahada olacak.

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç ceza almadı. Golcü oyuncu, Süper Lig'de 18. haftada oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında sahada olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

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