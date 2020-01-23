Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran 8'inci ve son takım oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60'ta penaltıdan Adem Büyük ve 82'de Lemina kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 77'nci dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Galatasaray, çeyrek finale çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf olan sarı-kırmızılı ekip, Taylan Antalyalı, Adem Büyük ve Jesse Sekidika ile net pozisyonlardan yararlanamadı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 60. dakikasında Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 77. dakikasında Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan kaydettiği golle Karadeniz temsilcisi 1-1 beraberliği yakaladı. Müsabakada baskılı oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 82. dakikada Mario Lemina'nın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye Kupası'nı 18 kezle en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

VAR ile penaltı kazandı

Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Maçın 58. dakikasında Martin Linnes'in soldan ortasında top ters kanattan oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce korner kararı verdi. Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyerek Yan Sasse'nin meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Lemina'dan ilk gol

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı.

Müsabakanın 82. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tribünlerde 20 bine yakın taraftar

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na 19 bin 797 biletli futbolsever giriş yaptı.

Maçtan önemli dakikalar

13. dakikada orta sahada Adem Büyük ile verkaça giren Sekidika, hızla Çaykur Rizespor ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top yükseklik kazanarak altıpas gerisine düştü. Adem Büyük'ün kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin uzanarak ceza sahası dışına tokatladı.

31. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ömer Bayram'ın pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın bekletmeden vuruşunda Tarık bir kez daha meşin yuvarlağı kornere attı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Ahmet Çalık'ın hatasında topu kapan ve ceza sahasına giren Samudio, kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak zamanında kademeye dönen Şener Özbayraklı son anda topu kornere gönderdi.

58. dakikada Galatasaray VAR ile penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, videodan yeniden izleyerek Linnes'in soldan ortasında Sasse'nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. 60. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

65. dakikada Umar'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

74. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Sasse kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Oğulcan Çağlayan skora denge getirdi: 1-1

82. dakikada Taylan Antalyalı'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin topu kornere tokatladı. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Lemina meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 2 - 1 :Çaykur Rizespor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 78 Saracchi), Lemina, Belhanda, Sekidika, Taylan Antalyalı (Dk. 87 Donk), Ömer Bayram, Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Fernandes, Burak Albayrak, Oğuz Kaan Güçtekin, Garmash (Dk. 85 Skoda), Sasse, Vetrih (Dk. 61 Umar), Samudio (Dk. 85 Boriachuk), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 60 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 82 Lemina (Galatasaray), Dk. 77 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Adem Büyük, Dk. 49 Marcao, Dk. 71 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Saracchi (Galatasaray), Dk. 90+1 Burak Albayrak, Dk. 90+8 Umar (Çaykur Rizespor)