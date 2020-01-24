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Burak Yılmaz'ın sözleşmesinde şaşırtan detay

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022’de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi sadece bir yıl uzayacak olan Burak Yılmaz, devre arası düzenlediği basın toplantısında "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana bu şansı tanıdı" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar ile uzun süreli birlikteliğin mesajını veren Burak'ın yeni sözleşmesi ile ilgili detaylar şöyle:

Eski Başkan Fikret Orman, Eylül ayında görevi bırakma kararı aldıktan sonra giderayak Burak Yılmaz ile 2022'ye kadar mukavele yaptı. Bu sözleşme, kulüp aleyhine ekstra mali sorumluluklar getirdi. 2020 sezonu sonundaki opsiyona göre Burak'ın maaşı düşecekti. Dahası opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta saklıydı. Ancak yeni anlaşma ile bu hak kulübün elinden alındı, Burak'ın maaşı da düşmedi.

25.2 milyon TL garanti ücret alacak
Futbol Federasyonu'na yapılan bildirime göre Burak Yılmaz mukavelesini tamamlaması halinde toplamda 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Anlaşmaya maç sayısı üzerinden koyulan maddeden dolayı bu rakamın 34.8 milyon TL'ye kadar çıkma ihtimali bulunuyor. Burak Yılmaz ayrıca bütün imaj haklarına da sahip olacak.

Yeni sözleşme detayları
* Yıllık maaş her sezon için 12 milyon 600 bin TL.
* 10 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 1 milyon 600 bin TL.
* 15 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 3 milyon 200 bin TL.
* 20 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 4 milyon 800 bin TL.
* Oyucunun bütün imaj hakkı kendisinde olacak.

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