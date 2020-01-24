Olay yeri Batman! Devlet memuru yapacağım deyip 400 bin lira dolandırdı

BATMAN'da, özel hastanenin kafeteryasında çalışan Mehmet Erdoğu, 25 yıllık arkadaşı S.E.'nin kendisini devlet memuru yapacağını söyleyerek kendisiyle birlikte 21 kişiyi dolandırdığını ve 400 bin lirayla kayıplara karıştığı öne sürdü.

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan S.E., Batman'da özel hastanenin kantininde çalışan 25 yıllık arkadaşı Mehmet Erdoğu'ya kendisini devlet memuru yapacağını söyleyip, 20 bin TL istedi. S.E.'nin yaptığı teklifi kabul eden Erdoğu, 15 bin TL'yi bankadan, 5 bin TL'yi de elden verdi. Erdoğu'nun ardından eşi Çiçek Erdoğu, kardeşi ve 21 kişi daha devlet memuru olmak için S.E.'ye para verdi. Bir süre sonra S.E.'den haber alamayan bu kişiler, dolandırıldıklarını anladı.

"25 yıllık arkadaşım"

Mehmet Erdoğu, S.E.'nin hem komşusu hem de 25 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, kendisi ona bu teklifte bulunduğu söyledi. S.E.'nin teklifini kabul etmesinin ardından çevresine de duyurduğunu anlatan Erdoğu, oluyı şöyle anlattı:

15 bin TL bankadan kendisine para gönderdim. Dekont bende duruyor. 5 bin TL'yi de nakit olarak verdim. Sonra çevremdeki dostlarımı da kendisine yönlendirdim. Bir süre sonra S.E.'den haber alamaz olduk. Bana inanarak ona para verenler, paralarını benden istiyor.

Ben ve eşimle birlikte 21 kişi mağdur olduk. S.E., hem komşumuz hem de 25 yıllık arkadaşım. Bizi memur yapacağı vaadiyle kandırdı. Bizden aldığı 400 bin TL'ye yakın parayla 20 Ekim 2019'dan beri kayıp.

Ona ulaşamıyoruz. Amcasının evine gittik, amcasını aramıştı, 10 gün içinde gelip o insanların parasını vereceğim demişti. Ama 3- 4 aydır gelip bu paraları teslim etmedi. Şu an ben de mağdurum, çocuklarım okullarından oldu. Bu dönem karne alamadılar. Bu insanlar rahatsız ediyordu beni. Onlar da haklı olarak, bana güvenerek geldi. Ben aracı oldum bu insanlara, bu yüzden onlar da beni tanıyorlardı. Kaçan arkadaşı pek tanımıyorlardı. Paralarını benden istiyorlar. S.E.'nin bulunmasını istiyorum. 2 kez mahkemeye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Mağduriyetimize bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

"4 aydır her gün her gün ızdırap çekiyorum"

Mehmet Eroğlu'nun eşi Çiçek Erdoğu ise ailecek mağdur olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

Bir çare istiyoruz çocuklarımız için... Dolandırıldık. Bu 20 kişi de eşimden paralarını istiyor. S.E. isimli şahıs bizi perişan durumda bırakıp kaçıp gitti. Çocuklarım perişan, biz perişan. Ev bark yok, şu an iş güç de yok. Bunun bulunmasını istiyorum. Devletimizden bir çare istiyoruz yani. Adres değiştirdiğimiz için çocuklarımız okulda karne alamadılar. 4 aydır her gün her gün ızdırap çekiyorum. S. E.'nin bulunmasını istiyorum. Bu kişi paraları götürdü, bizden istiyorlar. İş güç yok, şu an kaçıyoruz.