Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

BAZI ŞEHİRLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor