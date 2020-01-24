Manisa ve Ankara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?

Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu. Bu depremlerin büyük bir depremin beklediği İstanbul'u etkileyip etkileyemeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar iki depremi değerlendirdi.

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremlerin İstanbul'da tetikleme yapmayacağını söyledi. Gündoğdu, "İstanbul’da beklediğimiz deprem 7’nin üzerinde bir deprem. Bunlar 7’lik depremi tetikleyici olmaz. Çok uzak mesafe" ifadesini kullandı.

Dün gece Manisa’da yaşanan depremin etkileri İstanbul’da Beylikdüzü, Esenler, Fatih ve Zeytinburnu gibi ilçelerde de hissedildi. Ardından sabah saatlerinde de başkent Ankara sallandı. Üst üste meydana gelene bu depremler büyük Marmara depremini bekleyen İstanbulluları tedirgin etti. Ancak Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre uzmanlar, bu iki depremin Marmara ile alakası olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu.

5.6 büyüklüğündeki bir deprem yaklaşık 4 bin ton patlamayla eş değer

Prof. Dr. Okan Tüysüz (Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü): “İki şehrimizde meydana gelen bu depremler İstanbul’u etkilemez. 5.6 büyüklüğündeki bir deprem yaklaşık 4 bin ton TNT patlaması ile eş değer. O kadar büyük bir enerji salınımı söz konusu. O yüzden hissedilmesi normal. İstanbul’da da Üsküdar ve Ümraniye’de hissedilmemesi, Beylikdüzü, Esenler, Zeytinburnu’nda hissedilmesi ise zemin farkına bağlı.”

Çok sayıda belli uzunlukta fay var

Prof. Dr. Hasan Sözbilir (9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkez Müdürü): “Bunlar birbirinden bağımsız depremler. Manisa’daki deprem iki fayın kesişim noktasında meydana geldi. Çok sayıda belli uzunlukta fay var.

Ankara’da olan depremler İstanbul’da tetikleme yapmaz

Bu nedenle 212’in üzerinde deprem oldu. İstanbul’da özelinde düşündüğümüzde zemini çürük olan kesimlerinde daha yüksek hissedilir. Zemin ve yapı önemli. Alüvyon dediğimiz zemin, çok genç malzeme. Daha taşlaşmamış, o yüzden deprem dalgaları oraya girdiğinde oyalanıyor.”

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu (İstanbul Üniversitesi emekli jeofizik uzmanı):"Depremin büyüklüğü 5.4. Bu büyüklükteki depremin uzak alanlarda hissedilmesi normal. İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilmesinde anormallik yok. Çok fazla yerde hissedilmesinin sebebi artçıların fazla olması. Yani depremin sığ oluşu. Hem Manisa’daki hem de Ankara’da olan depremler İstanbul’da tetikleme yapmaz.

Bunlar 7’lik depremi tetikleyici olmaz

İstanbul’da beklediğimiz deprem 7’nin üzerinde. Bunlar 7’lik depremi tetikleyici olmaz. Çok uzak mesafe." Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi): “Manisa ve Ankara’daki depremler İstanbulluların beklediği Marmara depremini tetiklemez. Depremlerin birbirini tetiklemesi ancak yakın fay zonlarından olur.

Kocaeli depremi Düzce depremini tetikledi

Mesela Kocaeli depremi, Düzce depremini tetikledi. Çünkü bir depremde açığa çıkan enerji fayın her iki ucuna aktarılır ve buna gerilme transferi denir. Tetikleme bu şekilde çalışır. Uzak alandaki bir deprem, başka bir depremi tetiklemez. Depremi hissetmek bulunduğunuz konum, yapı ve durumunuzla ile ilgilidir. Kırılmanın yönü, bulunduğunuz zemin ve deprem dalgasının bükülmesiyle alakalıdır."