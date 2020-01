Fikret Orman: Bir daha bir araya gelmem

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir daha bir araya gelmeyeceğini söyledi.

Avrupa'ya erken havlu atan kupada Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''Bu dakikadan sonra da bir araya gelmem ben''

TRT Spor'a açıklamalar yapan Fikret Orman "Ahmet Nur Çebi'ye mesaj yollattım. 'Beni topun içerisine sokmaya çalışmasınlar, işlerine baksınlar. Ben konuşursam zedelenirler' dedim. Başkan seçildiğinde aradım, telefonu kapalıydı. Sonra 'hayırlı uğurlu olsun' diye mesaj attım. Gayet güzel ve sempatik bir mesaj attım, burada da duruyor. Cevap vermedi. Ondan sonra da bir araya gelme fırsatımız olmadı. Bu dakikadan sonra da bir araya gelmem ben. Gönül ilişkimizin olduğunu zannediyordum" ifadelerini kullandı.

''Havlu atacak dönemde değiliz''

Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Başkan olduğum dönemde Türkiye Kupası’nı çok önemsemezdim" “İbra konuları gündem olunca, lig başladı. Tatsız bir süreç oldu. Dün kupa maçının sonuna doğru bakabildim. Skoru da görünce moralim bozulmasın diye bakmadım. Beşiktaş hiçbir zaman Türkiye Kupası'nı önemsemez. Başkan olduğum dönemde Türkiye Kupası’nı çok önemsemezdim. Beşiktaş’ın esas hedefi şampiyonluktur. Havlu atacak dönemde değiliz. Her şey çok çabuk değişir. Beşiktaş en iyisini yapmaya çalışacak."

"Abdullah Avcı kaliteli bir futbol adamı"

"7.5 sene Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Şenol Güneş ile 4 sene, Abdullah Avcı ile de çalışmak nasip oldu. Hoca takımın parçası ama tek parçası değil. Her şeyden evvel başkan ve yönetimin organizasyonun üzerine gitmesi lazım. Pozitiflik üzerine güven vermeniz lazım. Oyuncular insan, bir araba değil. Bu ruhu sağlayacak önemli oyuncularımız var. Hocayı kamuoyunun önünde tartışmak negatife döndürür işi. Abdullah Avcı kaliteli bir futbol adamı. Futbolda güneşli günler yoktur, arada bir yağmurlar gelir, kar yağar. Güneşli günler gelir. Abdullah Avcı’ya sahip çıkmamız lazım. Her seferinde bir hoca değiştirmeyle başarı elde edilmez. Futbolcuların ve hocanın kamuoyunda tartışılması iyi şeyler değil. Şenol hocanın her döneminde ona sahip çıktım. Başkanlık ve yöneticilik sadece para vermekle olmaz. Bu, ekip işi. Hiçbir zaman hoca değiştirilmesi taraftarı değilim."

"Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu çok iyi"

"Takımın sahada aldığı sonuçlar, takımı değerli ya da değersiz kılar. Sivas’ın buraya gelmesini kimse sene başında tahmin etmezdi. Beşiktaş da 6 maç üst üste kazandı. Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi. Burak, Gökhan, Caner gibi önemli oyuncularımız mevcut. Oğuzhan, Oğuzhan gibi oynamış olsa müthiş bir oyuncu. Sezon başında negatifle başladık. İkinci maçımız Rize karşılaşması. Kaptanımıza laflar ve 'yönetim istifa' tezahüratları. Negatifle başladık. O negatifle devam edemeyeceğimizi biliyordum. Artık şikayetler, homurdanmalar artmaya başlamıştı. Beşiktaş’ın kadrosu iyi. İstikrar ve güç birliği yapılabilir ise bu sene iyi bir sonuçla bitirebilir. Hem kadromuz hem de teknik kadromuz yeterli, sahip çıkmalıyız."

"Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur"

"Camialar içerisinde eskiyi kötülemek yoktur. Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur. İbra konusu benim şahsımla alakalı olduğu için bu programı yapma gereği duydum. 36 senelik kongre üyesiyim. 16 senelik divan kurulu üyesiyim. Ben Beşiktaş’a başkan olduğumda Beşiktaş kayyuma gidecek pozisyondaydı. Beşiktaş’a başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla yapıldı. Ahmet Nur Çebi, finansmandan sorumluydu. Ben en zor gününde Beşiktaş’a girdim. Stadı yok, ruhu yok, takımı yok. Eylül ayında kongre yaptıktan sonra, gelip pankartlar asılmalar, sosyal medya... 3. şampiyonluğu kaybedince Ahmet Nur Çebi Bey geri çekilmeye başlamıştı. Ben Serdal Adalı’ya bırakmak istediğimi söyledim. Seçimi kazandıktan sonra radikal kararlar aldık, Beşiktaş TV’yi kapattım. Amatör sporlarda daralmaya gittik. Beşiktaş’a geldiğimizde 330 milyon dolar borç vardı, her şey temlikliydi. Şampiyon olduğumuzda bile geçmiş sezonların borçlarını ödemek zorunda kaldık."

"Eleştirilerin şiddeti artınca, başkanlığı bırakmak zorunda kaldım" "Negatifliği hep görüyordum. Son Başakşehir maçında söylenenlerin ardından bırakma kararı aldım. Ben geldiğim günden gittiğim güne kadar her gün para aradım. O ekiple iyi işler yaptık. Kulüp tarihinin en önemli şampiyonlar ligi karı bizim dönemimizde oldu. Bu bir aşk işi, motivasyon düştüğü zaman olmuyor. Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca, başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. Süreç, bu eylülde değil bir sene önceki eylülde başladı. En iyi ekonomiyi yöneten başkanken ne oldu da 'paralar nerede'ye döndü. Biz oyuncu satmadan transfer yapmadık. Şimdi böyle bir Beşiktaş’ta her şey iyi gidiyorken farklı bir rotaya gitmeye başladı. Ben bunları kamuoyunda konuşmadım. Beşiktaş’ın bir ailesi vardı. Beşiktaş AŞ'de Ahmet Nur Çebi yönetici olmak istemedi. Onun için imza yetkisi almamıştır. Bugün de olmamasının ana sebebi vergi borçlarına girmemesi. O dönem itibarıyla Beşiktaş yönetim kurulunun anonim şirketi toplantılarına Ahmet bey gidiyor. O dönemde de Beşiktaş hep zarar açıklıyordu. O dönemde de ibra isteseydi. Biz yüzde 30-35 ile faizle oyuncular aldık. Yayın gelirlerimiz aşağıya gitti. Bu gizli bir şey değil. Kulüp halka açık bir şey. Gördükleri bir şey var ise mahkemeye gitsinler. "Boyko transferi başarısızdı"

''Bu transferler hocanın da onayıyla yapıldı''

"3 ya da 4 kulübü yazın. Transferlerin hangisi yüzde yüz doğru olmuştur. Biz oyuncu satarak kulübümüzü yaşattık. Yapabileceğimiz en büyük sponsor anlaşmasını, tarihin en önemli forma satışını yaptık. Gelirlerimizi artırmamıza rağmen hep geçmiş dönemlerin borçlarını ödedik. Baktığınız zaman yüzde 70-80 doğru transfer, yüzde 20’si başarısız transferdir. Dönemimde yaptığımız Boyko transferi başarısızdı. Hasic çok önemli bir yetenek. Bu transferler hocanın da onayıyla yapıldı.''

''Ali Koç, bir kelime dahi etmedi Aziz Yıldırım’a''

Görev döneminde Beşiktaş’a her gün para lazımdı, biz de o parayı hep bulduk. Fenerbahçe’nin durumu bizimkinin iki katıdır. Ali Koç, bir kelime dahi etmedi Aziz Yıldırım’a. Beşiktaş’ın malları satılacakmış. 3 ay evvel seçim vardı. Böyle bir şey denilmedi. Şu anda bunlar kamuoyu dışında konuşuluyor. Beşiktaş A.Ş kuvvetler ayrılığı bunlara kimse inanmaz. Beşiktaş Kulübü’nün birinci sorumluluğu futbol takımıdır. Limit yoksa oyunca satacaksın."