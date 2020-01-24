Dolar düşüş trendine girdi! 24 Ocak Cuma dolar ne kadar?

Önceki günü 5.93 - 5.94 lira bandında kapatan dolar kuru, güne 5,9319 lira seviyesinde başladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile ilgili haberlerin takip edileceğini belirtiyor.

Dolarda son durum

Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9034 lira ve en yüksek 5.9339 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5526 lira ve en yüksek 6.5851 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü.

Altında son durum

Piyasalardan alınan son verilere göre altın fiyatları yatay ilerliyor, ufak düşüş ve yükselişler yaşansa da altın fiyatlarında büyük bir hareket gözlenmiyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları şöyle;

Çeyrek altın: 485,51

Gram altın: 297,96

Yarım altın: 971,02

Cumhuriyet altını: 1.994,00