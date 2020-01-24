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Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu Adana'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA’dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya’da, ‘PKK/KCK’ lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana’da yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya’daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan’ın, tatil için 15 Ocak’ta Adana’daki ailesinin yanına geldiği belirlendi.

Barış Pınarı Harekatı’na karşı ‘kara propaganda’ da yürüttüğü tespit edilen Akan’ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenledi.

Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı adliyede ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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