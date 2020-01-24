HABER /  SPOR
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Hakemler yeterlilik testinden geçti

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından futbol hakemlerine yönelik düzenlenen fiziki yeterlilik testleri Kayseri'de yapıldı.

3. Bölge'den klasman ve bölgesel kadroda yer alan yaklaşık 50 hakem MHK tarafından düzenlenen fiziki yeterlilik testi kapsamında Kadir Has Dış Saha'da testlere tabi tutuldu.

3. Bölge'de toplam 15 il olduğunu ve Kayseri'nin ardından testlerin devam edeceğini aktaran Merkez Hakem Kurulu Üyesi 3. Bölge Sorumlusu Zihni Aksoy; “Devre arası itibariyle her ne kadar maçlar başlamış olsa da hakemlerimizin atletik testleri ve seminerleri yapılacak. Türkiye genelinde her bölgede bu atletik testler ve seminerler yapılıyor. Biz de Kayseri’de 3. Bölge’nin atletik test ve seminerlerini yapacağız. Yaklaşık 50 civarında hakemimiz katılacak. Klasmanda ve bölgesel kadroda olan hakemlerimiz. Daha sonra 3. Bölge’nin diğer iki iline gideceğiz. Karabük ve Ankara’da seminer ve koşuları tamamlayacağız. 3. Bölge’de toplam 15 il var. 5’erli 3 merkeze ayırdık. Burada da 5 ilimizin hakemleri ve gözlemcileri gelip seminer alacaklar, atletik teste tabi olacaklar. Burada belli metreler ve zaman tanımları var atletik testlerde. Bizim bütün temennimiz çocukların tanımlanmış zaman sınırları içinde koşularını tamamlayabilmeleri. Şuana kadar ilk yarı boyunca idman yaparak geldikleri için atletik testlerde bir başarısızlık beklemiyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hayalim' dediği sistemi açıkladı
Olay yeri Batman! Devlet memuru yapacağım deyip 400 bin lira dolandırdı
Çin'deki korona virüsü can almaya devam ediyor! Ölü sayısı yükseldi
Dolar düşüş trendine girdi! 24 Ocak Cuma dolar ne kadar?
Manisa ve Ankara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı'ya: Yolumuzu aç hocam
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz'ın sözleşmesinde şaşırtan detay
Hızlı tren bilet zammı 2020 yeni YHT bilet fiyat listesi
Fikret Orman: Bir daha bir araya gelmem
Cuma mesajları yeni 2020 resimli kısa hayırlı cumalar sözleri
Yunanistan yeni bir greve teslim! Halk sokaklara döküldü
Okullar ne zaman açılacak 2020 15 tatil ne zaman bitiyor?
Yorumlar