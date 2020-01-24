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FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamınd, daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 4'ü başpolis olmak üzere eski 50 polis memurunun, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

40 kişi gözaltına alındı 

Bunun üzerine harekete geçen Ankara organize şube ekipleri, Ankara, Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı.

Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği belirtildi.

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