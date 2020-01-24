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Askerlik sınıflandırma sonuçları ve bedelli askerlik yerleri açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

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