Bakan Soylu'dan çarpıcı Afrin açıklaması! Dünyanın en büyük merkezi haline gelecekti

Terörle mücadelede kararlı tutumu ile bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk askerinin Suriye'de teröristlerden temizlediği Afrin ile ilgili çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

İçişleri Bakanı Soylu "Zeytin Dalı operasyonu yapmasaydık, Afrin PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi.

İşte Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir.

'Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar'

PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. YıIlardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar.