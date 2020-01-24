Fidanlar kurudu ve dönere çamaşır suyu iddiası! Bakan Pakdemirli'den yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım 2019 düzenlenen kampanya ile dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğu ve dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Pakdemirli her iki iddiayı da yalanladı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Fidanlar kurudu iddiası

Fidanlar yüzde 85 oranında tutar. Bu bir başadır. Yıllara göre ortalama bu şekildedir. Milletimizle yaptığım kampanyadaki ortalama ise yüzde 95. İleride gölgesinden faydalanıyor olacağız. Herkes müsterih olsun. Bu emeğe lütfen saygı duyun. İnsanlarımızı yeniden ağaç dikmeye motive edecek şekilde konuşmamız lazım. Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz.

(Et ithalatı bitti) Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz.

(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz.

(Taklit ve tağşiş ürünler) Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz.

Dönere çamaşır suyu katılıyor mu?

Pakdemirli, "(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek" diye konuştu.