HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili önemli açıklama

Manisa'da ve Ankara'da arka arkaya yaşanan depremler herkesi çok korkuttu. AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz çarşamba Akhisar'da meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır." denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz çarşamba günü Manisa'da meydana gelen depremle ilgili, "22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır." denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu'dan çarpıcı Afrin açıklaması! Dünyanın en büyük merkezi haline gelecekti
Sinan Oğan açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olacak
Askerlik sınıflandırma sonuçları ve bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hayalim' dediği sistemi açıkladı
Olay yeri Batman! Devlet memuru yapacağım deyip 400 bin lira dolandırdı
Dolar düşüş trendine girdi! 24 Ocak Cuma dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den ABD'yi kızdıracak Huawei kararı
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak tahsis numarasına göre
Ferdi Kadıoğlu'na iki talip birden
Yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir yeni şartlar
Yorumlar