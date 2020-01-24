Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş

Askerlik ve bedelli askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Müdürlüğü tarafından açıklandı. 2000/1 celp dönemi ile askerlik görevini yerine getirecek olanlar ve bedelli askerlik yapacaklar e devlet üzerinden askerlik yeri sorgulaması yapabilecek.

Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı Ocak ayında askere gidecek olanlar için sevk tarihleri belli oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yapılmıştı. Nihayet beklenen an geldi. Askerlik yerleri açıklandı. İşte, 2020 bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası...

Askerlik yerleri öğrenme

MSB’nin e-devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrenme sorgulaması sonuçlar açıklandığı andan itibaren yapılabilecek.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Sevk tarihleri ne zaman:

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.