CIA'nın yan kuruluşu rapor yayınladı yeni bir darbe girişimi olabilir

CIA'nın yan kuruluşu Rand Corporation, Türkiye'yle ilgili yayınladığı raporda "orta kademe askerler rahatsız; yeni bir darbe girişimi bile olabilir" ifadelerine yer verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için raporlar yazan ve Washington yönetimini yönlendiren Rand Corporation'ın son Türkiye raporunda Türk ordusunu kontrol altına alma hedefi işleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Türk basınında fazla yer almayan bu raporda, fazla kimsenin dikkatini çekmeyen çarpıcı bir detay var...

Raporun 14. sayfasında; "Orta kademe askerler rahatsız; yeni bir darbe girişimi bile olabilir" ifadesi yer alıyor.

"Çakallar uluyor"

Bununla ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nedim Şener; "Çakallar uluyor" yorumunu yaptı.