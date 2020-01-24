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Çin'deki korona virüsüyle ilgili şok gelişmeler! Ölü sayısı arttı

Dünyanın gündemine oturan Çin'deki korona virüsü ile ilgili gelen son dakika gelişmesi durumunun vehametini ortaya koyuyor. Wuhan kentinde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan salgın nedeniyle vaka sayısı 830'a, ölü sayısı ise 26'ya çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmasıyla ortalığı kasıp kavurmaya başlayan coronavirüs salgını giderek yayılmaya devam ediyor. Çin merkez televizyonunda (CCTV) yer alan habere göre, virüsten etkilenen kişi sayısı 830'a yükselirken, ölü sayısı ise 26'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin hemen hemen yarısının 80 yaşın üstünde olduğu aktarılırken, bölgeden korkutucu görüntüler geliyor. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının Hubei'den olduğu ifade ediliyor.

Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Vuhan kenti dahil toplam on şehirde giriş-çıkışları sınırlandırdı.

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2019-nCoV adı verilen koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'deki Ay takvimi yeni yılı kutlamaları organizasyonlarında da değişikliğe gidildi. Başkent Pekin ve Şangay gibi büyük kentlerde planlanan halk gösterileri iptal edilmiş durumda. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Çin'de yeni yıl kutlamalarının yarın başlaması planlanıyordu.

DSÖ'den önemli açıklama 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, coronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu söyledi. DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. 

Virüs Çin'den 9 ülkeye sıçradı

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.

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Coronavaris'ün belirtileri 

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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