Onlarca tecavüz taciz suçuyla yargılanan yapımcı Harvey Weinstein hakim karşısında

Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Karşınızda oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.