HABER /  SPOR
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Fenomen simitçi Sivasspor antrenmanında

DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.

'Sabaha kadar buradayız'
Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Libya uyarısı! Bir an önce sükunet sağlanmazsa...
Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna yanıtı dikkat çekti
MEB'in tartışılan 'başörtülü ve açık anne' resimleri! Bakanlık soruşturma başlattı
Çin'deki korona virüsüyle ilgili şok gelişmeler! Ölü sayısı arttı
Fidanlar kurudu ve dönere çamaşır suyu iddiası! Bakan Pakdemirli'den yanıt
CIA'nın yan kuruluşu rapor yayınladı yeni bir darbe girişimi olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in sıkıntısı Arda değil köstebek
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 hangi ayda 3 aylar giriyor?
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Cuma namazı kılınışı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır Diyanet
Caroline Wozniacki gözyaşlarıyla veda etti
Yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir yeni şartlar
Yorumlar