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YHT abonman ücretlerine yapılan fahiş zam! MHP'li vekil önerge verdi

TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonmanlık ücretlerine yaptığı fahiş zamma AK Parti ve MHP’den de tepki geldi. AK Partili Meclis Üyesi Orhan Durmuş “Bu zammı içimize sindirmemiz mümkün değil” dedi. MHP’li Sazak ise TBMM’ye önerge verdi.

YHT abonman ücretlerine yapılan yüklü zamma tepkiler sürüyor… MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, zamla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru önergesi yöneltti.

Nurullah Sazak, “Yapılan bu zamlar acilen gözden geçirilmeli” dedi ve durumun takipçisi olacağını belirtti. “Bütçesini abonman fiyatlarına göre ayarlayan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi” gerektiğini vurgulayan MHP'li Sazak, Bakan Cahit Turhan'a şu soruları yöneltti:

* Abonman kartlarına ait indirim oranlarının değişmesi sonucunda yeni fiyatları nedir? 30 günlük abonman fiyatlarına neden yüksek fiyat artışı yapılmıştır? Söz konusu biletlerin indirim oranları neden değiştirilmiştir?

* Özellikle çalışan ve öğrencilerin tercih ettiği abonman kartlarına ait indirim oranlarının gözden geçilerek fiyatlardaki artışın makul düzeye çekilmesi planlanmakta mıdır?

* Halk nezdindeki bilgi kirliliğinin giderilmesi için yeni fiyatların şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir? İnternet ve mobil satış kanallarında uygulanan indirim tutarı ne kadardır? Bu tutarda bir değişiklik yapılmış mıdır? Business vagonlarda çocuk, genç, öğretmen, basın, 60-64 yaş ve 65 yaş üstü gibi indirimler neden kaldırılmıştır?

AK Partili : Bu mümkün değil

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Orhan Durmuş da, “Bu zammı içimize sindirmemiz mümkün değil” diyerek şunları söyledi:

-“Bu zam mantıklı değil. Bunu doğru görmem mümkün değil. Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği böyle bir dönemde bu içimize sinmez. Bunun geri alınması noktasında partimiz nezdinde elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu vatandaşı mağdur eden bir durum. Bu kadar yüksek oranda bir zam olmaz.”

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Taşımacılığı Dairesi, 30 günlük abonman biletine sahip yolcuların kullandığı bazı hatlar için zam yaptı. Yapılan zamlar sonrası fiyatlar şöyle:
*Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye çıktı (Zam oranı %298)
*Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den 1687’ye çıktı (Zam oranı yüzde 251).
*Polatlı-Eskişehir 352’den 1260 TL’ye çıktı (Zam oranı % 257)
*Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 83).
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