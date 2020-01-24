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İstanbul Fatih'te park görevlisine darp!

İSTANBUL Fatih’te kimliği belirsiz 2 kişi tartıştıkları park görevlisini silahla yaraladı ve otomobilleri ile kayıplara karıştılar.

Fatih’te yaşanan olayda, park halindeki aracın dikiz aynasını düzeltmek isteyen Z.D. isimli park görevlisi aracın sahipleri oldukları öğrenilen kimliği 2 belirsiz şahıs tarafından darp edildi.

Daha sonra küfürler savurarak olay yerinden otomobil ile giden şahıslar tekrar park görevlisinin yanına geldi. Şahıslar park görevlisi şahsı silahlı yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar silah seslerini duyarak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs çevredeki bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Otomobil ile uzaklaşan 2 şahıs polis tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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