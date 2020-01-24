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HDP Eş Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Selahattin Demirtaş mesaj yolladı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı tartışmalarıyla ilgili "Aday olmam mümkün değil, bu tartışmalara girmemekte yarar var" diye konuştu.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şubat ayında yapılacak kongre öncesi aday olacağı şeklindeki iddialara nokta koydu.

HDP'nin Ankara'da başlayan 3. Olağan Konferansı'na mesaj gönderen Selahattin Demirtaş, cezaevindeyken resmi görevler üstlenmesinin mümkün olmadığını, bu tartışmalara girmemekte yarar olduğunu belirtti.

"Resmi görevler üstlenmem mümkün değil"

Demirtaş, şunları kaydetti: Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalara da girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz, partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir.

HDP'nin, bugün Ankara'da başlayan 3'üncü büyük konferansı yarın da devam edecek. Konferans 23 Şubat'ta yapılacak Büyük Kongre'ye hazırlık amacı taşıyor.

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