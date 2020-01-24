Çin Seddi'ne Corona virüsü alarmı: Ziyaret yasaklandı

Corona virüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

Bütün dünyada paniğe sebep olan corona virüs Çin’de korku yaratmaya devam ediyor… Bugün sosyal medyada corona virüsüne maruz kaldığı iddia edilen insanların bayıldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından bugün Çin yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.

Salgının korku yarattığı Çin’de çok sayıda insan yüz maskesi almak için eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çinli yetkililer ülkenin en büyük ve en önemli turistik noktalarından biri olan Çin Seddi’nin bazı bölümlerinin ziyarete kapandığını açıkladı. Yetkililer salgını engellemek için böyle bir uygulamaya başvurulduğunu duyurdu.

Öte yandan Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde, fast food zinciri McDonald’s’ın da bölgedeki aktivitelerini durdurma kararı aldığı belirtildi. Yapılan resmi açıklamada, “Hubei bölgesindeki beş kentteki şubelerimizi 24 Ocak’tan itibaren kapattık” ifadesi kullanıldı.