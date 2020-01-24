Kaale alınmayan Abdüllatif Şener konuştu! Erdoğan seçimi iptal edebilir

KONYA 'da gittiği kahvede bile takılmayan Abdulaltif Şener yine atıp tutuyor. Şener son iddiasıyla pes dedirtti ve ''Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi bile düşünebilir'' dedi.

Eski AK Parti kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye’de seçimli iktidar döneminin bittiğini söyleyerek, “Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi bile düşünebilir” dedi.

Tele1'de yayınlanan 23 Ocak tarihli "Kulis" adlı programda konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şener, bir izleyicinin "AK Parti zihniyetinin 'dava' anlayışı nedir?" sorusuna ise, "Menfaat, çıkar, haram para çevirmek, paradan vazgeçememek. İşte dava dedikleri bu" yanıtını verdi.

Seçimli iktidar dönemi bitmiştir

Abdüllatif Şener daha sonra, “Seçimli iktidar dönemi bitmiştir, Erdoğan seçimi iptal etmeyi bile düşünebilir” diyerek Erdoğan’ın artık seçilme ihtimali olmadığını sözlerine ekledi.