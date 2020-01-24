Erdoğan'dan hediye alan Angela Merkel'in sevindirik halleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı. Törende hediye alan Merkel çok mutlu oldu.
Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le öğleden sonra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele alacak. Görüşmenin gündem maddeleri arasında mülteciler ve güvenli bölge konuları da olacak.
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Açılış töreni sonrası Angela Merkel, Erdoğan'ın hediyelerini görünce mutlu oldu.Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'e iki tane hediye takdim etti. Angela Merkel'in hediyelerin karşısındaki mutluluğu hareketlerine yansıdı.
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