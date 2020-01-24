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Galatasaray'da Florin Andone sevinci

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda, sakatlığını atlatan Rumen golcü Andone de yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda, dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından dinamik ısınma ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynanan antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Andone geri döndü
Galatasaray’da Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan ve yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalan Florin Andone antrenmanlara başladı. 26 yaşındaki Rumen golcü salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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