Enver Altaylı-Türkeş iddiasını yazan Soner Yalçın'a MHP'den sert tepki

FETÖ tutuklusu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın Alparslan Türkeş ile ilişkisi olduğu iddiasını dile getiren çevrelere MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan sert tepki geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eski MİT’çi Enver Altaylı’ya ilişkin hazırladığı iddianame kamuoyunun gündeminde. Muhalefet medyasının Altaylı'nın merhum Alparslan Türkeş ile olan bağlantısına dikkat çekmesi MHP yönetiminin tepkisini çekti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açılan eski MİT mensubu Enver Altaylı üzerinden MHP'ye sistemli saldırılar yapıldığını belirtti.

Basit bir ip cambazlığıdır

"Partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

Cezaevindeki bu FETÖ'cüye kimin maddi destek sağladığı ortadadır. Kapalı devre ve derin akrabalık ilişkileri açıktır.

FETÖ tutuklusu ve yabancı devletlerin gönüllü ajanı olan bu vatan haininin teröristbaşı Gülen'e yazdığı mektuptaki ifadelerden neden bahsetmemektedirler? Mektubunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışman olması için tavsiyede bulunan teröristbaşı Gülen'e teşekkür ettiğine, Devlet Bahçeli'nin bunu engellediğini söylemesine neden değinmemektedirler?"

Soner Yalçın Altaylı'nın Türkeş'in sağ kolu olduğunu yazmıştı

Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü köşesinde, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında 'FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner'i yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Ağustos 2017'de FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş ile ilişkini yazmıştı. Altaylı'nın Türkeş'in sağ kolu olduğunu; MHP'nin yayını organı Hergün gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğunu; MHP'nin Almanya Müfettişi olduğunu hatırlatan Yalçın, "Ülkücülerin konusunda çıkaracağı dersler yok mu?" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ile 1159 kez görüşmüş

Hakkında iddianame hazırlanan FETÖ tutuklusu Enver Altaylı'nın siyasetçilerle olan teması tartışmaların merkezinde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek ile Altaylı'nın 1159 kez cep telefonunda görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bölücek eleştirilere “Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır” diye yanıt vermişti.