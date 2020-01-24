Zeytinburnu belediye binasının altından çıktı ucu bulunmaya çalışılıyor

25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi'nin hizmet binası olarak kullanılan ve altından mozaik çıkan yapının tarihiyle ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu bina 18. yüzyılın sonlarında askeri hastane olarak yapılmış. Bir süre askeri hastane olarak kullanıldıktan sonra, Cumhuriyet döneminden hemen önce askeri hastane fonksiyonundan vazgeçilmiş. Sonra askerlik şubesi olarak, daha sonra yurt olarak kullanılmış. Cumhuriyet döneminin başlarında tanzim satış deposu olarak da kullanılmış. 1984'ten itibaren de Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanıldı" ifadelerini kullandı.