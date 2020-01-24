Zeytinburnu belediye binasının altından çıktı ucu bulunmaya çalışılıyor
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında Roma dönemine ait mozaikler bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İstanbul'da mozaik aslında var ama benim bildiğim kadarıyla bu büyüklükte herhalde ilk defa çıkacak, öyle görünüyor" dedi.
25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık binası olarak kullanılan tarihi yapı, 18. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde yapılıp Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılındaysa Halil Paşa tarafından askeri hastane olarak tahsis edildi. Cumhuriyet döneminde de yurt ve tanzim satış deposu olarak hizmet veren bina, 1984 yılında Zeytinburnu Belediyesi'nin hizmet binası olarak kullanılmaya başlandı. Tarihi yapının restorasyon çalışmaları sırasında, altında M.S. 2. yüzyıla ait mozaik yer döşemesi bulundu.
Tamamına ulaşılamayan mozaiğin bulunması için çalışmalar devam ediyor
Geçen sene Mayıs ayında, mozaiğin yönünden yola çıkılarak kazılar bina dışına da taşındı. Kazılarda, binanın otopark alanında mozaiğin devamı bulundu. Hala ne kadar büyüklükte olduğu belirlenemeyen ve tamamına ulaşılamayan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalara devam ediliyor. Öte yandan kazılar ile birlikte mozaiğe, daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında zarar verildiği ortaya çıktı.
M.S. 2. yüzyıl Roma dönemine ait
Merkezinde dalga ve örgü motifi bordürlü bir daire içine yerleştirilmiş sekiz köşeli ana motif bulunan çok renkli mozaiğin, arkeoloji uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelere göre M.S. 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu biliniyor.
25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi'nin hizmet binası olarak kullanılan ve altından mozaik çıkan yapının tarihiyle ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu bina 18. yüzyılın sonlarında askeri hastane olarak yapılmış. Bir süre askeri hastane olarak kullanıldıktan sonra, Cumhuriyet döneminden hemen önce askeri hastane fonksiyonundan vazgeçilmiş. Sonra askerlik şubesi olarak, daha sonra yurt olarak kullanılmış. Cumhuriyet döneminin başlarında tanzim satış deposu olarak da kullanılmış. 1984'ten itibaren de Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanıldı" ifadelerini kullandı.