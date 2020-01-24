CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 bin TL tazminat ödeyecek

CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mitinglerde söylediği sözler için 20 bin TL tazminat ödeyecek.

Muharrem İnce, TRT'de uzun yıllar görev alan ve Yenilikçi Hareket kitabını yazan Nasuhi Güngör'ün iddialarını miting meydanlarına taşıyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurulmadan önce FETÖ elebaşı ile görüştüğünü iddia etmişti.

20 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözleri üzerine Muharrem İnce'ye tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Muharrem İnce'nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

"Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözleri

Öte yandan, CHP'li İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emirleri Pensilvanya'dan alıyorsun" sözlerine tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözlerinde suç unsuru görmedi ve İnce'nin tazminat talebini reddetti.