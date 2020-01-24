HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 bin TL tazminat ödeyecek

CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mitinglerde söylediği sözler için 20 bin TL tazminat ödeyecek.

Muharrem İnce, TRT'de uzun yıllar görev alan ve Yenilikçi Hareket kitabını yazan Nasuhi Güngör'ün iddialarını miting meydanlarına taşıyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurulmadan önce FETÖ elebaşı ile görüştüğünü iddia etmişti.

20 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözleri üzerine Muharrem İnce'ye tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Muharrem İnce'nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

"Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözleri

Öte yandan, CHP'li İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emirleri Pensilvanya'dan alıyorsun" sözlerine tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "Emirleri Persilvanya'dan alıyor" sözlerinde suç unsuru görmedi ve İnce'nin tazminat talebini reddetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Enver Altaylı-Türkeş iddiasını yazan Soner Yalçın'a MHP'den sert tepki
Fatih Terim'in sıkıntısı Arda değil köstebek
Kaale alınmayan Abdüllatif Şener konuştu! Erdoğan seçimi iptal edebilir
HDP Eş Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Selahattin Demirtaş mesaj yolladı
YHT abonman ücretlerine yapılan fahiş zam! MHP'li vekil önerge verdi
HSK Başkanvekili Yılmaz'dan son dakika 'FETÖ'cü 400 hakim savcı' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Mumcu anma etkinlikleri! Kemal Kılıçdaroğlu: O düşünceleriyle yaşadı
2020 bayram tarihleri ne zaman kaç gün tatil olacak?
Tüm Türkiye’de Kudüs için ‘Umut Cuması’
Emre Taşdemir'in lisansı çıktı
Şenol Güneş İzmir'e geliyor
Deprem haritası MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020
Yorumlar 1 yorum