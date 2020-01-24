Bakan Albayrak infografik paylaştı: TL varlıklara güvenenler kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkat çekti.

"Yatırım yapanlar kazandı" vurgusu

Bakan Albayrak, şunları kaydetti: Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı.

Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı.