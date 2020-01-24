Muğla Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan 30 metre çekildi

Bu dönemlerde her zaman oluyor

Deniz çekilmesinin her yıl yaşanan normal bir doğa olayı olduğunu, özellikle kış aylarındaki çekilmeyi gelgit olarak değerlendirdiklerini anlatan Önsoy, "Deniz çekilmesi bu dönemlerde her zaman oluyor. Fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak endişe edilecek bir olay yok. Çok uzun sürecek bir durum değil." diye konuştu.