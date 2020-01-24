Korona Virüsü Türkiye'ye ulaştı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Tüm dünyada korkuyla takip edilen korona virüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Havalimanındaki taramalarda şüpheli vaka yok. Çinli turisti özel ambulans uçakla Çin'e gönderdik" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'deki durumuyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Bakan Koca dün İstanbul Büyükçekmece’de Mimar Sinan Hastanesi acil servisinin kapatılmasına yol açan Çinli turist çiftle ilgili bilgi de verdi. Turist çiftin 26 kişinin hayatını kaybettiği Çin’in Wuhan kentinden geldiğini açıklayan Fahrettin Koca, çiftin bu sabah özel ambulans uçakla Çin’e gönderildiğini açıkladı.

Çinli turistlerden alınan numunelerin incelenmeye devam edildiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, “Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik” ifadelerini kullandı.

Şoför ve tercüman aranıyor

Şahsın korunmasız, yakın temasta olduğu kişilerin de taramadan geçirildiğini anlatan Koca, turistlerle temasta olan şoför ve tercüman dahil 20 kişinin arandığını açıkladı. Bakan Koca, “Türk vatandaşlarının paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını da” sözlerine ekledi.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Bölgeden son dönemde bildirilen virüs Corono Virus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.

DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.

Tüm önlemlerimiz aldık

Havalimanlarında tüm önlemlerimizi aldık. Şu ana kadar şüpheli vakalara rastlamadık. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Kadın turist özel ambulansımızla Çin'e gönderdik

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.

Halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, solunum güçlüğü bulunabiliyor. Zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre daha düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı da düşük olduğu biliniyor. Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Vatandaşa önemli uyarı

Çin'e seyahat ettiyseniz ve ateş varsa, hastaneye başvurun.