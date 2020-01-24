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Son dakika gelişmesi! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya başkan seçildi.

24 Ocak 2023'e kadar YSK Başkanı olarak görev yapacak olan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Muharrem Akkaya, bugün 11 üyenin yaptığı seçimle yeni başkan seçildi.

Yeni seçilen YSK üyeleri 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu. Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.

YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir?

1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı.

Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

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