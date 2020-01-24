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Oto galericisi alacaklarını tahsil edemeyince intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 2'nci el oto alım satımı yapan Mehmet S. (45), iş yerinde tabancayla intihar etti. Mehmet S.'nin piyasadan yüklü miktarda alacağı olduğu, tahsil edemediği için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde ikinci el oto alım satımı yapan iş yerinin ortağı Mehmet S., öğle saatlerinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Mehmet S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Piyasadan yüklü miktarda alacağı olduğu ve parasını tahsil edemediği için bunalımda olduğu öğrenilen Mehmet S.'nin, evli üç çocuk babası olduğu kaydedildi.

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