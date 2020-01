AÖF sonuçları açıklandı 2020 AÖF final sonuç sorgulama

AÖF final sonuçları açıklandı binlerce öğrencinin beklediği AÖF sonuçları bu kez erken açıklandı. 18-19 Ocak'ta AÖF final sınavına giren öğrenciler AÖF sonuçlarını TC numarası ile sorgulayacak. AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat'ta başlayacak.

AÖF sonuçları açıklandı, erken açıklanan AÖF final sonuçları TC numarası ile sorgulanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi az önce bir duyuru yayımladı ve sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF final sonuçları için tıklayın

BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat'ta sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

– FF dersinin olmaması,

– En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

– Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.