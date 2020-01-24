Alman Bild gazetesi yazdı Almanya Türkiye'yle anlaşmadan çözemez

Alman medyasının gündeminde, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret var. Alman Bild gazetesi Başbakan Merkel'in göçmen krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmadan çözemeyeceğini yazdı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Bild, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu ilişkileri mercek altına aldı.

Türkiye'nin bölgede mülteci baskısı altında olduğunu yazan Bild, Merkel'in Türkiye'ye karşı anlayışlı olması gerektiğini savundu.Ensonhaber.com

Türkiye ile çözülebilir, Erdoğansız olmaz

Merkel'e hitaben yazılan haberin devamında "Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz." ifadelerine yer verildi.