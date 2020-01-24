Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl son durumu Bakan Koca açıkladı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve basit bir üst solunum yolu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, dün rahatsızlanarak hasktaneye kaldırılan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Deniz Baykal ile ilgili kendisinden izin almadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum" diyen Koca, "Ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve basit bir üst solunum yolu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar tedbiren takibe aldılar." ifadelerini kullandı.