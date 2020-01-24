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İşte Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler ise şöyle:

Çeyrek Final
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - DG Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Yarı Final
Trabzonspor - BB Erzurumspor / Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - DG Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Hangi tarihlerde oynanacak
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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