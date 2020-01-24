Ceren Damar'ın katilinin annesinden iğrenç iddia

ANKARA'da kopya nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldüren akademisyen Ceren Damar Şenel davası 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Tanık olarak dinlenen sanığın annesi, önceki duruşmalarda sanık ve avukatı tarafından öne sürülen 'Ceren Damar Şenel'in sanığı taciz ettiği iddiaları' bu kez de anne Hatice Elçi Hikmet tarafından dillendirildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, taraf avukatları, Ceren Damar Şenel’in aile yakınları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Dava, taleplerin alınmasıyla başladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatı Vahit Bıçak, katılma taleplerine ilişkin, “CMK’ya göre suçtan doğrudan zarar görenlerin davaya katılma hakkı vardır. Dolaylı zarar görenin davaya katılma hakkı yoktur. Elinizdeki dosya bir kadın cinayeti değildir, kadının cinsiyetinden dolayı işlenmiş bir suç değildir. Maktulle fail arasında bir takım konular mevcuttur, o konular nedeniyle işlenmiştir.

Ordu’da geçtiğimiz hafta bir hadise oldu. Burada fail mağduru hiç tanımıyordu. Cinsel kimliğinden dolayı öldürürse kadın cinayeti budur. Dolayısıyla burada bir kadın cinayeti yoktur. Tamamen kamuoyunu manipüle etme gayreti vardır. Katılma talebinin reddini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanık Hasan İsmail Hikmet’in annesi Hatice Elçi Hikmet tanık olarak dinlendi.

Sanığın annesi tanık olarak dinlendi



Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nin katılma talebini reddetti. Daha sonra sanık Hasan İsmail Hikmet’in annesi Hatice Elçi Hikmet tanık olarak dinlendi.

Olay gününü ve sonrasını gözyaşları içinde anlatan tanık Hikmet, şunları kaydetti:

Oğlum ilk benimle telefondan görüştü. Bana, ‘Okulda bir olay meydana geldi. Çok üzgünüm gelip beni alır mısınız?’ dedi. Ben önce ne dediğini anlamadım. Sonra ‘Kendimi intihar edeceğim’ dedi.

Çılgına döndüm ve okulda ne olduğunu sorduğumda ‘Okulda çok kötü bir olay oldu, hatırlamıyorum’ cevabını verdi. Bunun üzerine evden çıktım, eşimi aradım ve onu da yolda taksiyle aldım. Oğlumdan da sabit bir yerde kalmasını istedim.

Oğlumla buluştuğumda çok telaşlıydı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Eşime ‘Üstünde ne kadar malzeme varsa telefonu bana verin, diğer malzemeleri sen al’ dedim. Malzemelerden kastım bir adet bıçak ve bir adet silahtır. Eşimden silahı temizlemesini istedim. Telefon bendeydi, silah ve bıçak eşimdeydi. İvedilikle taksiye bindik ve oğlumu emniyete teslim ettik.

Daha sonra polis, ‘Çocuğunuza çamaşır getirin’ dedi. Bunun üzerine eve gittim ben de. O ara telefon benim üzerimde olduğu için benimle gidip geldi. Emniyette ‘Telefonu alacak mısınız?’ diye sorduğumda ‘Sonra alırız’ dedi ve gece 02.00’de aldılar.

Tanık Hikmet’e eşine söylediği “Silahı temizle” ifadesi soruldu. Hikmet, “Silahı temizleme ifadesinden kastım, mekanik aksanında bulunan boş kovanın çıkartılması, silahın tekrardan atışa hazır hale getirilmesi ve emniyetli şekilde boş kovanın atılmasıdır” dedi.

'Bana 'anne zaten evlendi ben de uzak duracağım' dedi

Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın “Oğlunuz beyanında bir bayan tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Çocuğunuz yalan söyler mi?” şeklindeki sorusuna Hikmet, “Oğlum asla yalan söylemez.

Çocuğumun her sözünün arkasındayım. Ceren, ikinci kez öğretmen olarak tahsil edildiğinde o konudan bana bahsetti. Bana, ‘Anne zaten evlendi, ben de uzak duracağım’ dedi. Ben de ona eğitmenle öğrencisi arasında böyle bir şey olamayacağını, bunun profesyonellikle alakasının olmadığını, uzak durması gerektiğini, kesinlikle selam dahi vermemesi gerektiğini söyledim” diye konuştu.

Salonda sık sık yükseldi

Tanığın dinlenmesi sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak ile müşteki avukatları ve salonda bulunanlar arasında sık sık tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, tarafları ve salonda bulunan izleyicileri uyararak, mahkemenin sükunetini bozacak kişilere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Duruşma 21 Şubat'a ertelendi

Daha sonra söz hakkı verilen sanık avukatı Vahit Bıçak, sanığın annesi, dedesi ve iki arkadaşının tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkemenin, talebi kabul etmesi üzerine dinlenen tanıklar, Ceren Damar Şenel ile sanık Hasan İsmail Hikmet arasında ilişki olduğu iddiasında bulundu. Damar ailesinin avukatları, “Bütün tanıklar Ceren'in hatırasına saldırı için organize edilmiş” diyerek tanık ifadelerine tepki gösterdi.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısına söz hakkı verildi. Bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Bıçak’a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için söz verildi. Bıçak, dosyada eksikliklerin bulunduğunu belirterek, bu eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasının hazır olmadığını ifade eden Bıçak, süre talebinde bulundu. Bıçak, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda reddi heyet talebinde bulunduğunu kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, avukat Bıçak’ın soruşturmanın genişletilmesi talebinin dosyanın geldiği durum nazara alınarak reddine karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamaları için ek süre verdi. Sanık Hikmet’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.