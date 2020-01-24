İBB önünde olay yaratan ayvalı protesto! Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çürüyen ayvaları belediye önüne dökerek protesto eden seyyar satıcıya ilişkin açıklama yaptı.

İBB, zabıtanın kamyonetine el koyması üzerine çürüyen ayvaları belediye önüne döken seyyar satıcının, uyarılara rağmen izinsiz satış faaliyetlerine son vermediğini açıkladı.

İBB olayı şöyle anlattı

Açıklamada zabıta ekiplerinin, izinsiz satış yaparak halkın sağlığını yok sayanlara karşı sorumluluğunu, yasaları esas alan kurallar çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Maltepe E-5 Küçükyalı benzin istasyonunun yanında, izinsiz olarak seyyar satıcılık yapan vatandaş, İBB Zabıtası tarafından üç defa uyarılmasına rağmen faaliyetlerine son vermedi. Bunun üzerine, zabıta ekipleri 14 Ocak'ta yanlarına kolluk kuvvetlerini alarak, ilgili mevzuat kapsamında, izinsiz satış yapan seyyar satıcıya müdahale etti. Seyyar satıcının aracı, zabıta ekipleri tarafından müdürlüğün deposuna tutanakla teslim edildi.

Olayın ardından seyyar satıcı zabıta müdürlüğüne giderek, el konulan araç ve sattığı ürünlerin iade edilmesini talep etti. Yetkililer tarafından depoya yönlendirilen satıcı, malzemeleri almaktan son anda vazgeçti. Seyyar satıcı, 22 Ocak'ta tekrar depoya gidip, malzemeleri teslim alarak poşetlerdeki gıdaları bina içerisine savurdu. Aynı seyyar satıcı, dün de Saraçhane'deki İBB binası önünde ayvaları yere dökerek protestoda bulundu. Olay yerine gelen polis, seyyar satıcıyı uzaklaştırdı. Daha sonra polis tutanak tutarak seyyar satıcıya aracını teslim etti.