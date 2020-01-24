Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ALMANYA'nın Nuremberg kentine bağlı Rot am See kasabasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Russia Today'in iddiasına göre 6 kişi hayatını kaybetti, saldırgansa gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda güvenlik birimi takviye amacıyla yönlendirildi.
Çok sayıda kişi yaralı
5 bin 300 kişinin yaşadığı yaşadığı kasabadaki saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırının sebebi henüz bilinmiyor. Polis olayın şahsi husumetten kaynaklandığı görüşünde.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muğla Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan 30 metre çekildi