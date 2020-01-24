Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ALMANYA'nın Nuremberg kentine bağlı Rot am See kasabasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Russia Today'in iddiasına göre 6 kişi hayatını kaybetti, saldırgansa gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda güvenlik birimi takviye amacıyla yönlendirildi.

Çok sayıda kişi yaralı

5 bin 300 kişinin yaşadığı yaşadığı kasabadaki saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.