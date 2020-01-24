HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ALMANYA'nın Nuremberg kentine bağlı Rot am See kasabasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Russia Today'in iddiasına göre 6 kişi hayatını kaybetti, saldırgansa gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda güvenlik birimi takviye amacıyla yönlendirildi.

Çok sayıda kişi yaralı

5 bin 300 kişinin yaşadığı yaşadığı kasabadaki saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor. Polis olayın şahsi husumetten kaynaklandığı görüşünde.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muğla Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan 30 metre çekildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine hayran
Ak Parti'de 2 dönem vekillik yapan Ali İhsan Merdanoğlu istifa etti! Sebebi Babacan
İşte Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri
Alman Bild gazetesi yazdı Almanya Türkiye'yle anlaşmadan çözemez
Son dakika gelişmesi! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu
Bakan Albayrak infografik paylaştı: TL varlıklara güvenenler kazandı
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Suriye ordusu açıklaması! Kontrolü yeniden ele geçirdi
Oto galericisi alacaklarını tahsil edemeyince intihar etti
Hastane randevusu alma MHRS ekranı nasıl kayıt olunur?
Bakan Akar'ın açıklamaları sonrası Yunanistan'dan küstah sözler
Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı
Deprem haritası MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020
Yorumlar 1 yorum