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Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine hayran

Sürekli kırdığı potlar, açıklamalar ve ne yapacağı belli olmayan tavırlarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyduğu ve sesini sevdiği ortaya çıktı.

Washington Post muhabirleri Carol Leoning ve Philip Rucker'ın kaleme aldığı 'A Very Stable Genius' (Çok İstikrarlı Bir Dahi) adlı kitap, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili ilginç detayları çıkardı.

Sputnik Türkiye'nin haberinde kitaptan alıntı yapıldı. Habere göre Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'la konuşmasının ardından aldı.Carol Leoning ve Philip Rucker'ın 21 Ocak'ta piyasaya sürülen kitabında, Trump'ın Erdoğan hakkındaki düşüncelerine ilişkin önemli tespitlere yer verildi. Kitapta, "Trump, uzun süredir Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Trump'ı özellikle Erdoğan'ın sert siyasi mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkiliyor" dendi.

Trump, Erdoğan'ın sesinden hoşlanıyor

Kitap için açıklamalarda bulunan Trump'ın adı gizli tutulan yardımcılarından biri, "Toplumun kendisine ve diğer siyasilere nasıl yaklaştığına son derece dikkat eden Trump, Erdoğan'ın 'derin ve emredici' sesinden hoşlanıyor. Onun sesinde güçlü ve ürpertici bir şey var" dedi.

Çekilme kararını ne zaman aldı?

Leoning ve Rucker, daha önce basına yansıdığı gibi, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını 14 Aralık 2018'de Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra aldığını belirtti.

Basın açıklaması yapmayı reddetti

Bu kararın ABD yönetimindeki üst düzey isimler için beklenmedik gelişme olduğunu kaydeden Leoning ve Rucker, "Suriye'den çekilmeye kararlılıkla karşı çıkan dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın bu adımını destekler biçimde bir basın açıklaması yapmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

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