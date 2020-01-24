Mustafa Cengiz çileden çıktı Terim'e olay sözler! Arda planlarımızda yok bıktım artık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda yaptı. Cengiz 'Arda planlarımızda yok, bıktım artık' dedi.

Sarı kırmızılı takımda başkan Cengiz gündeme dair merak edilenleri anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray'a yakışmadı" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyleydi:

Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var; 28 Aralık'taki Antalyaspor maçından bu yana kadar her maç sonrası eski ve bize hizmet etmiş eski futbolcumuz(Arda Turan) üzerinden oluşan polemikler ve iddialar üzerine. Camiamızın ve taraftarımızın bir ayrışma, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı camiamızın kenetlenmesi ve bir arada olması için yaptık. Tek nedeni bu.

"Arda planlarımızda yok, bıktım artık"

Teknik direktörümüzün bu söyleminden bu yana bir tek konuşma var. Söylediğim şu: Bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok. Bizim 2 yıldan bu yana bizde transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör gelir, inceler; teknik direktör ve ekibi de inceler ve bunların üstündeki Abdurrahim Bey'e gelir. Konuyu mali işlerimize yönlendirir. UEFA FFP sınırları içinde uygun ise bunu onaylar ilgili departmanımız. İşi finalize noktasında en sonunda bana getirir. Biz bugüne kadar 30'a yakın transfer yaptık. Şükürler olsun ki UEFA limitlerini aşmamışız. Bu bize göre bir başarı öyküsü. Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Biz camianın aynasıyız. Biz genel kurulunun bize verdiği iradenin tezahürüyüz. Camia ve taraftar ne diyor diye bakıyoruz. Bu kardeşimizle ilgili bize gelmiş bir şey yok. Teknik ekibimize ve hocamıza da telefonla ve sözlü ilettik ki konu gündemimizde yok. Şu anda da ifade ediyoruz ki bu kardeşimiz planlarımız arasında yok. Ben bunu söylemekten bıktım. Aynı şeyin her maç sonu gelmesinden de müthiş rahatsızız.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Konunun kapanmasını istiyoruz, yolu açık olsun.

"Türk futbolunun köküne dinamit koymayın"

En önemli konulardan biri de TFF'nin yapılandırma konusu. Deliller ve kurallar yıpratılmak ve delinmek için yapılmaz. Tekrar ediyorum, oyun oynanırken kural değişmez. 15 Aralık 2019 tarihi bütün kulüplere verilen bir tarihtir. Bugüne geldik ve bundan sonra ben geç kaldım, ekstra güç aldım vs tekrar oynamak istiyorum gibi ifadeler doğru değil. Türk futbolunun köküne dinamit koymayın. Bunu bir kulübü hedef alarak söylemiyorum.

"Terim'in sözleri bizi yaraladı"

Biz bir spor kulübüyüz. Karar yönetim kurulu tarafından alınır. İrade ile alınır. Onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirdeysek ayrı yollardan gitmeliyiz. Bu sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Arda ile Barcelona'dayken gurur duyduk, attığı her golde biz mutlu olduk. Ben teknik direktör olsam bunun yakıp yakışmadığını ben demem, hicap duyarım. Şu anda gündemde bu. Ne vermişiz? Bilgi sızdıran yönetim kurulu... Sayın hocamızla 2 saat görüştük. Yönetime teşekkür ederim. Odamda görüşüyoruz. Hiç problem yok, çok iyi. Biz aynı noktada, aynı duruştayız. Birtakım medya mensubu arkadaşlar, şuradan ya da buradan bunun bilgisini almış olabilir. Fatura Yusuf Günay'a çıktı, ona çok üzüldüm. Bu sızan bilgi ne? Arda Turan'a yönetim hayır diyor. Ben bunu anlamıyorum. Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok ama ben teknik direktör olsam yönetim kurulu ve başkanım için bu sözü kullanmam.